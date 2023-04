Non sembra arrestarsi la dinamica “multidirezionale” di riavvicinamenti tra Paesi del Medio Oriente: è delle ultime 48 ore sia la notizia della storica visita del ministro degli Esteri siriano a Riyad, dopo più di 12 anni, che quella della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Turchia ed Egitto. Non sarà una “stagione dell’amore” quella in corso da qualche mese nell’area, ma appare perlomeno come la stagione delle normalizzazioni: emerse sui media regionali in modo repentino, quasi sorprendente, covavano in modalità diverse da qualche mese, in certi casi da qualche anno. La ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due “giganti” regionali, Arabia Saudita e Iran aveva “fermentato” in due anni di colloqui più o meno riservati, mediati da Iraq e Oman e culminati con l’iniziativa diplomatica cinese.

A precederla c’era stato il riallacciamento nell’agosto del 2022 dei rapporti tra Teheran e due monarchie legate a Riyad, gli Emirati Arabi Uniti e il Kuwait, a sua volta connesso a quello delle relazioni – sempre con la mediazione di Pechino – tra il Qatar e gli UAE che nel 2017, insieme ad Arabia Saudita, Egitto e Bahrein, avevano tagliato i ponti con Doha anche per via dei suoi rapporti con la Repubblica Islamica. Dei giorni scorsi è anche l’annuncio della riapertura delle ambasciate tra Doha e Manama, mentre risale a gennaio 2021 il delicato – per via dello storico posizionamento di Doha rispetto alla Fratellanza musulmana, mal visto da Il Cairo – reapproachment tra Qatar ed Egitto che si è poi evoluto poi con la firma nel settembre 2022 di un Memorandum d’intesa che ha coinvolto anche i rispettivi fondi sovrani e, lo scorso marzo, con i primi accordi di cooperazione militare.