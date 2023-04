Elisabetta Gregoraci penserebbe alle nozze con il fidanzato Giulio Fratini ma, stando a Oggi, il lieto evento dovrà attendere. “Elisabetta Gregoraci, il matrimonio con Giulio Fratini “stoppato” da alcuni guai con la giustizia“, titola il settimanale.

La Procura di Firenze ha inserito lui e il padre Sadrno nell’elenco degli indagati per fallimento della Verdi srl, ex Rifle (azienda di jeans e abbigliamento casual). Secondo l’accusa, i quindici indagati avrebbero svuotato le casse dell’azienda senza onorare i debiti per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni. Da considerare l’acquisto di una Porsche 911 a uso personale di Giulio Fratini che pure non aveva rapporti di lavoro con la Verdi srl. Giulio e il padre, Sandro Fratini, si sono dichiarati estranei ai fatti. Resta da vedere se verranno rinviati a giudizio.

L’amore tra Gregoraci, 43 anni e Fratini, 32 anni, va a gonfie vele, tanto che la showgirl ha parlato di uno dei periodi più felici della sua vita. Lo scorso gennaio, Gregoraci ha postato alcune foto su Instagram di una vacanza a Dubai: pochi dettagli, una mano, poi un volto e tutto a fare pensare che con lei ci fosse il fidanzato Giulio. Poi, una foto ufficiale sul profilo di lui per confermare l’amore.