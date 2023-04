Mettiamo caso che Snoopy esistesse davvero e che la CNN parlasse di lui vivo, in carne ed ossa. Le cose stanno quasi così perché sui social spopola una cagnolina di nome Bayley che è molto ma molto somigliante all’amico a quattro zampe di Chalie Brown. Attenzione però: Bayley non è un beagle (la razza alla quale si è ispirato Charles M. Schlulz per disegnare il famoso fumetto) ma è una sheepadoodle femmina: la mamma è un pastore inglese e il papà un barboncino. Il profilo Instagram di Bayley conta 200 mila follower e i commenti sono quasi tutti sulla stessa falsariga: “Ciao Snoopy”, “Ma tu sei Snoopy”, “Snoopy esiste”. Difficile non pensarlo e non solo per la somiglianza del musetto ma anche per una indentica distribuzione dei colori. Bayley ha quasi due anni e vive negli Stati Uniti.

