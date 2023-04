“Voglio parlare delle vostre preoccupazioni sul mio corpo e dirvi cosa significa essere una persona con un corpo a cui viene prestata così tanta attenzione”. Esordisce così Ariana Grande in un video pubblicato su TikTok in cui si mostra in una versione “naturale” molto diversa da come siamo stati abituati a vederla. Capelli raccolti e tirati all’indietro, felpa rosa e completamente senza trucco, si lascia andare ad un lungo ed accorato sfogo. La cantante, fresca di esperienza come attrice sul set di “Wicked”, ha deciso infatti di rivolgersi direttamente ai suoi fan per rispondere ai commenti arrivati in questi giorni sul suo aspetto fisico in seguito alla pubblicazione di alcune immagini tratte proprio dal film che ha girato. “Penso che dovremmo essere più gentili nel commentare i corpi delle altre persone, a prescindere da tutto – ha detto Ariana -. Anche se dite qualcosa di gentile, o avete buone intenzioni in quel che dite, sano o non sano, grande o piccolo, questo o quello, sexy o no, ecco, bisognerebbe comunque lavorare per cercare di parlarne un po’ meno. Dovremmo aiutarci a proteggerci e a tenerci al sicuro”.

“Ci sono molti modi per sembrare in salute e bellissimi. Per quanto mi riguarda, il corpo che avevo, e a cui mi comparate, era la versione meno sana di me. Prendevo parecchi antidepressivi e ci bevevo sopra, mangiando male. È stato uno dei momenti più bassi della mia vita e voi considerate quello un momento in cui il mio corpo stava bene, quando in realtà non stavo bene per niente. So che non dovrei spiegarvi questo, ma penso che ad aprirsi ed essere vulnerabile possa portare a qualcosa di buono”. Quindi conclude: “Siete bellissime e bellissimi in qualsiasi fase della vita voi siate. Siete bellissimi nonostante quello che state passando, qualsiasi sia il vostro peso o il make up che indossate”. In poche ore il filmato ha ricevuto quasi 50 milioni di visualizzazioni e oltre 150mila commenti, diventando virale e incassando tantissimi messaggi di sostegno.