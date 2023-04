A due puntate dall’inizio di StraMorgan, intorno al nuovo programma Rai condotto dal musicista Morgan e Pino Strabioli sono sorte diverse polemiche. Su Instagram, Morgan ha pubblicato una storia dedicata “ai detrattori della carta stampata“: “Voi che non vedete la puntata ma guardate solo il puntino, purtroppo dovete prendere atto che il programma per cui avete gufato ha spaccato. Che bella smerd…. Più della prima serata, più di quello che i vostri paladini raggiungono in due stagioni. In una sola giornata 6.6 di share. A me dei numeri non frega un ca… Siete voi quelli che ragionate solo a numeri. Prendetevi questo bel numeretto e fate un po’ ciò che volete. Io me ne vado a letto”.

Quasi contemporaneamente Roberto Manfredi, uno degli autori del programma, ha voluto commentare su Facebook il ritardo nella messa in onda della seconda puntata, accusando il precedente programma Dalla strada al palco, ideato da Carlo Conti e condotto da Nek.

“I saltimbanchi di Nek sono durati fino a mezzanotte e un quarto. StraMorgan è andato in onda in terza serata e non in seconda come era programmato”, ha scritto Manfredi. “Così di Umberto Bindi se ne parla dopo la mezzanotte ma con un bel record”. Nelle guide tv Rai, la partenza della seconda puntata di StraMorgan era prevista per le 23:45, partendo invece alle ore 00:10, ritardando di 25 minuti rispetto a quanto indicato.