L’inviato di Sportitalia Tancredi Palmeri su tutte le furie dopo che un uomo ha mostrato alle telecamere una bustina con un contenuto di colore bianco all’interno, presumibilmente cocaina. Il giornalista capisce la stupidità del gesto e lo condanna immediatamente: “Mamma mia questo è un imbecille totale. Sei un pirla patentato, te lo devi dire proprio. Non è italiano, questo si deve dire”. Poi, Palmeri prosegue ad inveire contro il presunto “spacciatore”: “Fatti vedere in faccia così ti sbattono in galera. Tagliatelo questo, lo mettiamo sui social e poi lo mandiamo alle forze dell’ordine portoghesi, che male non fa”. In Portogallo lo spaccio di cocaina è un reato, mentre il possesso è depenalizzato.

