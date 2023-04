Quella che segue è la testimonianza di un sacerdote esorcista messicano che da anni combatte il demonio. Nei suoi diari, pubblicati nel libro del vaticanista Mediaset Fabio Marchese Ragona, “Esorcisti contro Satana – Faccia a faccia col demonio” (Edizioni Piemme), ha riportato le esternazioni del diavolo, pronunciate attraverso delle persone possedute, durante le quali il maligno ha parlato anche del Vaticano, di papa Francesco e del Papa emerito Benedetto XVI.

L’estratto in esclusiva:

Sono un esorcista di una grande diocesi messicana. Seguo, insieme ad altri confratelli, da tanti anni il caso di Angel, l’uomo che nel 2013 incontrò papa Francesco in piazza San Pietro e che ebbe una manifestazione demoniaca nel momento in cui il santo padre poggiò le mani sulla sua fronte. Si parlò di esorcismo, ma quella del papa era una semplice preghiera. Da allora le condizioni di Angel, sotto esorcismi da vent’anni, sono un po’ migliorate, ma il percorso è ancora molto lungo. Ho praticato su di lui esorcismi tutte le settimane e anche il nostro vescovo ausiliare, nel settembre del 2017, ha iniziato a pregare il rito su di lui: non lo aveva mai fatto prima ed è una grazia che anche il nostro pastore possa lottare in prima linea contro Satana! Il demonio, che come sappiamo è un grande bugiardo, quello stesso giorno in cui il vescovo iniziava a praticare gli esorcismi, alla domanda: «Perché sei qui e perché non te ne vai?» rispose: «Sono qui perché se il Messico non ritirerà la legge sull’aborto, ci sarà un grande terremoto come mai avvenuto prima…».

Proprio in quel momento ci fu un fortissimo tremore, il più devastante dal terremoto del 1985, che causò gravi danni a oltre cento chiese su tutto il territorio. Questa è la cronaca di quanto accaduto, eravamo presenti in tanti e possiamo testimoniarlo. Bisogna considerare che il demonio non può prevedere il futuro: può in qualche modo interferire nella vita degli uomini, ma non può agire liberamente. Dio non lo permette.

Anche nel settembre 2022, un altro demonio che ha detto di chiamarsi Baal Moloch, con un tono un po’ minaccioso e allo stesso tempo ironico, mi ha detto: «Alonso, Alonso, perché ti piace far tremare ancora la terra?».

La terrà tremò di nuovo, cinque giorni dopo il rito. Anche in questo caso bisogna attenersi a ciò che è accaduto, evitando di cercare spiegazioni perché il demonio non dice mai la verità, se non in rari casi quando, sotto esorcismo, gli viene imposto da Gesù o da Maria o dal sacerdote in nome di Cristo.

Senza dubbio, però, la questione dell’aborto è al centro delle polemiche politiche qui in Messico e ha creato grande preoccupazione soprattutto tra gli uomini di Chiesa e tra i fedeli. Proprio per questo penso che il diavolo abbia voluto tirare fuori quell’argomento!

Ma il demonio, attraverso Angel e attraverso persone possedute a lui vicine che sto seguendo, in questi anni ha parlato e straparlato, minacciando e soprattutto dicendo numerose cattiverie anche sul papa: ho sempre notato una certa insofferenza da parte del maligno nei confronti dei successori di Pietro. Lo diceva anche il nostro “maestro”, padre Amorth, che Satana attacca soprattutto il papa e che il suo odio nei confronti del vicario di Gesù Cristo è feroce. L’esorcista paolino scrisse di averlo anche sperimentato nei suoi esorcismi. E che c’era un attacco al pontefice, ma anche verso cardinali e vescovi.

Nel mio diario ho annotato diverse esternazioni fatte dal demonio contro papa Francesco e altre figure di spessore della Chiesa. Ci tengo a precisare che non si tratta di mie “chiacchierate” con Satana, il rito infatti non permette al sacerdote di interloquire con la vittima, ma di frasi pronunciate dal demonio sotto costrizione, obbligato dal Signore Gesù.

Il demonio, parlando attraverso persone possedute da me seguite, in varie occasioni, ha pronunciato queste frasi:

«Quello [il Signore] ha ispirato Bergoglio per indire l’Anno Santo della Misericordia, perché la gente pregasse per lui. Però è stato un fiasco, nessuno ha pregato! Abbiamo congiurato e creato confusione intorno al suo magistero.»

«Odio papa Francesco perché lui è il Vicario di “quello lì” [non ha nominato il nome di Gesù], ma mi fa paura per la sua potestà.»

«Ci sono tanti ecclesiastici che fanno parte della massoneria, mi sono infiltrato, attraverso di loro, in molti posti chiave del Vaticano, così papa Francesco è accerchiato da miei leali seguaci. Invece il cardinale [omissis] pur essendo stato tentato più volte, non si è unito alla massoneria e per questo l’ho attaccato.»

«Lo odio profondamente quel vecchio [Benedetto XVI], lui è umile, ho paura di lui perché può capire in profondità cosa succede a quest’uomo [si riferisce al posseduto]. Lui saprebbe interpretare i diversi segnali e capirebbe tutto.»

Ovviamente sappiamo che il diavolo è il padre della menzogna e quindi queste affermazioni vanno prese assolutamente con le pinze. Satana prova a confondere, a destabilizzare, e così, con queste parole, emerge tutto l’odio e il rancore che prova per la Chiesa e per il papa, la nostra guida che nelle sue omelie e nei suoi discorsi mette spesso in guardia dalle azioni del male.

Sembra assurdo che qui in Messico si parli di cose a noi così lontane! Peraltro citando nomi di persone e situazioni completamente estranee alle vittime di possessione, che di certo non hanno la preparazione per poter affrontare certi argomenti. È bene ribadire che durante gli esorcismi i diavoli si attaccano a tutto, a quanto è nelle loro possibilità, sproloquiando o provocando forti reazioni fisiche, per cercare di allontanare il sacerdote dalla preghiera. L’ho vissuto tantissime volte e posso dire con una certa sicurezza che gli attacchi al papa fanno parte di questo piano diabolico di “diffamazione”, perché il santo padre sta lavorando bene e, col suo servizio alla Chiesa universale e le sue parole, non fa in nessun modo il gioco del demonio. È lampante che Satana abbia paura di Francesco: con questo papa la sua battaglia è persa sin dall’inizio!

Pubblicato per Piemme da Mondadori Libri S.p.A.

© 2023 Mondadori Libri S.p.A., Milano