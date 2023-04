“Il corpo è magico”. Commenta così Aurora Ramazzotti pubblicando su Instagram il primo selfie allo specchio dopo il parto. Con in braccio il piccolo Cesare, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti mostra ai follower come il suo corpo sia cambiato in così poco tempo, mettendo a confronto l’immagine degli ultimi momenti con il pancione prima del parto e il suo fisico attuale: piano piano, la giovane sta tornando alle sue forme naturali. “Questo è l’ultimo momento in cui ho potuto vedere la mia pancia. Stento ancora a comprendere che fosse lì dentro“, scrive Aurora accanto alla foto del pancione pre-parto. E poi: “10 giorni post parto, il corpo è magico”. Intanto lei e il compagno Goffredo Cerza stanno festeggiando la Pasqua con la prima uscita “ufficiale” come famiglia.