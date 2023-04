C’era anche Orietta Berti tra gli ospiti della puntata pasquale di Verissimo. La cantante, fresca di esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, è stata ospite di Silvia Toffanin domenica 9 aprile e, con la simpatia e la sincerità che la caratterizzano, si è sbottonata sulla sua vita privata. “Osvaldo è stato un marito eccezionale. Era magro e antipatico quando l’ho conosciuto – ha scherzato -. Poi si è dimostrato il mio grande amore, non vuole mai apparire in televisione”. La loro è una storia d’amore d’altri tempi, un legame che li ha portati a festeggiare 56 anni di matrimonio: “Mi ricordo che mi ha colpito questo ragazzo in trench, tutto serio, mentre gli altri facevano gli spiritosi – ha ricordato Orietta -. A un certo punto Osvaldo ha lasciato il suo lavoro, che amava moltissimo, per seguirmi nel mio lavoro che non conosceva per niente. È stato bravo perché per tanti anni mi ha seguita solo lui. Poi è stato poco bene e si è stancato, e gli è subentrato mio figlio Otis. Ora invece c’è mio figlio Omar. Abbiamo aspettato otto anni prima di avere il primo figlio, abbiamo fatto visite in tutta Europa, poi è arrivato all’improvviso”. Quindi ha parlato anche delle sue nipotine: “Mi chiamano la nonna truccata perché a casa sono sempre struccata”.