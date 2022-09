In questa estate che ha visto molte coppie del mondo dello spettacolo dirsi addio, i fan hanno tremato anche davanti ad alcune dichiarazioni di Sonia Bruganelli. In diverse circostanze le sue parole lasciavano presagire che con Paolo Bonolis le cose non andassero per il meglio. Ora l’imprenditrice torna sul tema in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. Nel ribadire che secondo lei dormire in camere separate “è un segno di civiltà” ha dichiarato: “Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui“. Alla domanda diretta se lei e il conduttore siano ancora una coppia la Bruganelli replica: “Certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.

E parlando di famiglia, recentemente il figlio Davide è sttao arruolato nella Primavera della Triestina Calcio. Un distacco che non ha lasciato indifferente mamma Sonia, che ha dovuto fare i conti con il distacco: “Quando è partito per il ritiro, il 2 agosto. Lì ho pianto. Nel borsone strapieno gli avevo infilato un barattolo di Nutella: in volo è scoppiato e gli ha sporcato tutto. Dopo tre giorni di videochiamate mi ha detto: ‘Mamma dai, basta’”. Anche per questo motivo ha deciso di tornare come opinionista al Grande Fratello Vip: “I ragazzi che diventano grandi, le dinamiche di coppia che cambiano, il famoso nido vuoto… Avevo bisogno di leggerezza: al Grande Fratello Vip devo solo farmi truccare e guardare in vasca il Day Time prima della puntata”.