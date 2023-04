Sulla pista da ballo David Beckham non se la cava altrettanto bene che in un campo da calcio. Basta vedere questo video pubblicato su Instagram dalla moglie Victoria per rendersene conto: l’ex star del pallone si cimenta con i passi della salsa (noto ballo latinoamericano, ndr) ma il risultato non è proprio dei migliori. Al contrario, l’ex Spiece Girl ancheggia sinuosamente sui tacchi vertiginosi, muovendosi a ritmo di danza già nel parcheggio della scuola di ballo: “Io, David e Harper (la figlia) andiamo a ballare la salsa. David si sta riscaldando nel parcheggio. Non vedo l’ora di vedere la salsa di David Beckham“, dice nel filmato. Quindi prende scherzosamente in giro il marito: “Come ti senti?”, gli chiede. La risposta è esilarante: “Da qui in giù fantastico, da qui in su un po’ rigido“.