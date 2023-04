Aurora Ramazzotti è diventata mamma del suo primogenito Cesare e da qualche giorno lei e il compagno Goffredo Cerza sono tornati a casa con il piccolo. Sebbene la coppia si stia godendo l’intimità del momento, non mancano le incursioni social di Aurora: nelle scorse ore la neo-mamma è infatti tornata a confidarsi con i suoi followers, parlando proprio delle forti emozioni di questi primi giorni in tre. “Ciao amici, volevo rompere il silenzio con questo look sei giorni post partum. Va tutto bene, stiamo bene, ci stiamo adattando, siamo tornati a casa. Il bambino funziona, fa quello che deve fare: mangia, dorme, fa tanta cacca”, ha detto Aurora con la sua inconfondibile ironia. E ancora: “È tutto molto emozionante e io piango ogni cinque minuti, ma mi dicono sia normale, anche perché sto provando l’allattamento. È un’esperienza davvero intensa. Piano piano vi racconterò tutto. Per me adesso la cosa più emozionante è vedere Goffredo col bambino, è molto bello”, ha sottolineato. Quindi ha pubblicato un’altra foto del bebè: nell’immagine si vede il bimbo tra le sue braccia, con il volto coperto per rispettarne la privacy. Il piccolo Cesare è nato il 30 marzo nella clinica Sant’Anna di Sorengo, in Svizzera, la stessa dove Michelle Hunziker diede alla luce Aurora.

