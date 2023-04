La vicenda, come racconta La Stampa, è avvenuta a Dmitrov, città vicina a Mosca. I poliziotti Maksim Andronov e Pavel Bezruk avevano appena arrestato due persone e le stavano scortando fuori dalla loro abitazione per trasferirli in carcere. Usciti dal palazzo, hanno incrociato un gatto randagio, che ha attaccato ferocemente il cane poliziotto che era con loro. Per proteggere il loro collega a quattro zampe, i due militari si sono messi in mezzo cercando di “sedare la rissa”, riportando diversi graffi e morsi, tutti causati dal felino. Andronov e Bezruk si sono dovuti quindi recare in ospedale per accertarsi di non aver contratto infezioni o malattie mentre, fortunatamente, il cane non ha riportato danni.

Alcuni inquilini del palazzo hanno dichiarato che il gatto non aveva mai manifestato segni aggressività, e che forse “voleva solo proteggere i due arrestati”. Il caso è finito anche sui giornali locali, che hanno ironizzato sulla vicenda, dichiarando che il felino criminale “l’ha fatta franca, dandosi alla macchia, e ora è latitante”.