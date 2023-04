Quasi 72.000 follower su Instagram e 43.500 su TikTok. Lei è Adele. No, ovviamente non “quella Adele”, bensì un’altra decisamente meno famosa, ma conosciuta dagli amanti della ‘skincare’ (cura della pelle) con il nickname @ilgiardinodiadele. “Qui si parla di cosmetica, la skincare è per tutti”, scrive lei nella biografia cercando di rivolgersi ad un pubblico trasversale. La sua caratteristica (in realtà diffusa) è quella di occuparsi sui social di bellezza della pelle, di sieri, creme, rimedi per acne, protezioni solari e via dicendo. Tra i suoi video più visualizzati ce n’è uno che risale alla settimana scorsa, in cui Adele parlava di un “piccolo mostriciattolo che vive sul nostro viso”. Cosa sarà mai? Rullo di tamburi: un acaro. “Questo piccolo e carinissimo mostriciattolo vive sul nostro viso, si chiama Demodex”, ha esordito lei mostrando in una foto l’aspetto del ‘mostriciattolo’.

“Se stai guardando questo video di giorno, i tuoi Demodex sono dentro ai tuoi pori al momento perché odiano la luce. Si stanno riposando oppure si stanno nutrendo del tuo sebo – ha continuato -. Se lo stai guardando di notte, i tuoi Demodex sono usciti dai pori e si stanno accoppiando sulla superficie della tua pelle oppure stanno facendo lo spuntino di mezzanotte con le tue cellule morte”. Infine la tiktoker ha concluso: “Se te lo stai chiedendo, non vanno via lavando il viso e non c’è nessun modo di eliminarli. Sono tuttavia innocui, anche se una grande proliferazione di questi acari può provocare rosacea”.

Sostanzialmente tutto confermato anche dal sito dell’Humanitas Care, che al riguardo scrive: “Sulla pelle del nostro viso crescono, si sviluppano e muoiono molti acari. Questo fatto però non deve spaventare: gli acari sono innocui e non costituiscono motivo di pericolo per la salute. Non è possibile eliminare gli acari, che non si staccano mai dalla pelle dell’uomo e pertanto è fondamentale imparare a conoscerli. [..] Nella maggioranza dei casi gli acari della pelle nascono e muoiono sulla nostra cute, esaurendo il proprio ciclo vitale senza causare alcun danno. Una volta giunto il momento, gli acari esplodono rilasciando tossine e batteri che avevano accumulato durante la propria vita. È raro che gli acari della pelle causino problemi all’uomo ma in alcuni casi si manifestano disturbi di natura cutanea. Alcuni soggetti possono soffrire di acne rosacea demodettica, che causa arrossamenti e infiammazioni su alcune parti del viso”.

Numerosi i commenti sotto al filmato di Adele: “Ma io non li voglio”, “No rega sono traumatizzata”, “Dovreste vedere la mia faccia in questo momento”, hanno commentato alcune ragazze. Proprio a loro, principalmente, si rivolgono beauty influencer come Adele (che non ci risulta essere una dermatologa). Dai “prodotti più sopravvalutati” alle creme da utilizzare come base per il make-up fino ai consigli sui detergenti e quelli per le macchie solari, per le quali Adele consiglia il prodotto di una determinata marca (acquistabile poi su un sito utilizzando il suo codice sconto). Insomma, una vera e propria beauty influencer. Tanti i suggerimenti che ama dare a chi la segue, ma quando si arriva ai farmaci, preferisce fare un passo indietro: “Questo è un medicinale, devi parlarne con un dermatologo”, ha risposto di recente ad una ragazza che le chiedeva un parere sul Benzac. Brava Adele. Quale, dunque, il confine da non oltrepassare considerando soprattutto che i giovanissimi utilizzano la piattaforma cinese per informarsi? Apprfondiremo l’argomento nelle prossime settimane.