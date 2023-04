“Chiedo scusa se parlo così… Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere qui con i messaggi, grazie molte”, così Mauro Coruzzi ‘Platinette’ in un video nel quale mostra le difficoltà a parlare dopo l’ictus che lo ha colpito lo scorso 14 marzo. “Mi sono sentito come bloccato in un fermo immagine, paralizzato dall’incapacità e dalla sorpresa di non riuscire ad avere reazione alcuna”, ha raccontato alla Gazzetta di Parma a proposito di quando si è sentito male, ringraziando il suo fisioterapista Andrea che era con lui in quel momento e che si è accorto dei sintomi. “Non permettete che vi sia strappata via la speranza, per voi, per chi vi sta vicino, per un dopo che può solo migliorare“, ha aggiunto poi Coruzzi. “Dopo 20 giorni dall’ictus questo è già un miracolo”, la didascalia a commento del video che ha ricevuto moltissimi commenti di sostegno e affetto.