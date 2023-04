Si sentono le urla dei passeggeri terrorizzati mentre il fumo invade il velivolo. Qualcuno piange. Molta paura a bordo del Boeing 737-800 di Ryanair partito da Bucarest e diretto a Londra (Stansted). Come riporta l’Independent, il fumo ha iniziato a invadere l’aereo poco dopo il decollo ed è scattata subito la manovra di emegenza. Tra i 169 passeggeri (sul volo anche 4 membri dell’equipaggio), in molti hanno filmato l’accaduto e i video si sono subito diffusi sui social network con migliaia di condivisioni. La soria di questo volo Ryanair era in realtà partita con difficoltà fin dal mattino del 28 marzo, ore 6:40, quando l’aeromobile sarebbe dovuto decollare. Decollo che è avvenuto sì, ma alle 10:57 e dopo aver cambiato aereo. Qualche minuto dopo il decollo, il fumo e l’atterraggio di emergenza. Ai passeggeri rientrati all’aeroporto di Otopeni è stato messo a disposizione un terzo aereo per volare su Londra ma 29 hanno preferito restare a terra, traumatizzati. Stando alle informazioni fornite dalla compagnia aerea, il fumo nella cabina si è sprigionato per via del liquido antigelo: le temperature di Bucarest sono sotto lo zero e l’aeromobile doveva essere sbrinato prima della partenza. Durante questa operazione, il liquido antigelo è entrato nel sistema di aerazione, sprigionando fumo.

Smoke fills the cabin of a Ryanair flight moments after takeoff (January 2020) pic.twitter.com/wYFIcVU8H2 — Kristi Yamaguccimane (@ohshidt) March 16, 2023