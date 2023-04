“Ho due vagine: una la uso per mio marito, l’altra per fare porno”. Evelyn Miller, la 31enne australiana dotata di una condizione fisiologica peculiare, l’utero didelfo ovvero due vagine, ha affermato di aver superato un periodo di difficoltà psicologiche dovuto alla sua condizione. Miller ha deciso di fare la escort sia su Onlyfans sia su Pornhub. Come al solito le dichiarazioni dei redditi di chi fa questo lavoro è mirabolante – anche se diverse inchieste hanno mostrato che chi governa la piattaforma lascia solo briciole alle singole pornostar. Evelyn parla di 12mila dollari a settimana. Nel 2011 alla ragazza venne diagnosticato l’utero didelfo, una condizione molto rara che oltre alle due vagine le ha donato due uteri, due cervici e due serie di ovaie.

Una delle preoccupazioni principali di Evelyn è stata quella di non poter diventare mamma. Ma alla fine la sorte gli ha regalato due bimbi: un maschietto di 20 mesi e una femminuccia di otto, avuti con il compagno Tom.”C’è sempre un rischio perché potrei rimanere incinta di due bambini contemporaneamente. Quando ero in attesa, avremmo dovuto usare il preservativo se avessimo voluto fare sesso con l’altra vagina”, ha detto al New York Post. È stato in questo caso che la protagonista di questa vicenda ha spiegato: “Ho una vagina per il lavoro e un’altra per la vita privata”. Miller ha raccontato che Onlyfans le offre anche modo di parlare con alcune donne che sono nella sua stessa condizione e di condividere le loro ansie.