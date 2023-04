Denti nuovi, anche se non ce n’era bisogno. Impazza la moda del “nuovo sorriso” ottenuto impiantandosi denti nuovi in Turchia. Gli ultimi in ordine di social che hanno mostrato un sorriso smagliante alla videocamera del proprio smartphone sono l’inglese Ben Ashurst e sua moglie. Roba che in due non fanno 60 anni. Eppure se la moda tira, impossibile rinunciarvi. Su TikTok Ben e la moglie hanno spiegato che si tratta del “sorriso di Hollywood”: “Una bella curva di denti che si ottiene sull’arcata superiore. Potrebbe avere anche un aspetto più naturale ma abbiamo deciso che vogliamo distinguerci dagli altri. Ora siamo felici. E poi hai una garanzia di dieci anni”.

Gli utenti non hanno molto gradito questa esibizione gratuita di una trasformazione estremamente invasiva del proprio corpo, oltretutto quando ci sono milioni di persone che avrebbero bisogno realmente di farsi installare denti nuovi al posto di denti non più sani, ma che desistono per via di prezzi esorbitanti. Ben e signora, comunque, sono solo due dei tanti che sono volati a est seguendo la tendenza denominata “Turkeyteeth”, “denti di Turchia” (un hashtag che peraltro ha raggiunto più di 130 milioni di visualizzazioni).

Mania milionaria che ha attratto anche altri influencer nonché celebrità del piccolo schermo inglese. “Sicuramente non ne avevate bisogno”, “I tuoi denti erano perfetti anche prima”, sono stati alcuni dei commenti seguiti alle foto della coppia. Ma Ben non s’è perso d’animo e ha risposto: “Abbiamo provato molto dolore, tutto ora è estremamente sensibile ma è normale per le prime due settimane, poi passa tutto. Anche mangiare all’inizio è difficile, poi ti abitui e stai bene”. Solo un mese fa sull’Indipendent è stato pubblicato un pezzo sulla brutta vicenda accaduta ad un’altra coppia inglese bisognosa realmente di denti nuovi per via di infezioni e malformazioni presenti nella bocca. Ebbene nel racconto dei trentenni Jade e Kelly si parla intanto di costi (4mila sterline a fronte di oltre ventimila in Inghilterra), ma soprattutto dell’esito disastroso del nuovo reimpianto.