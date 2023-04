Shakira e Piquè e quella “incredibile somiglianza” con Ilary Blasi e Francesco Totti. Insomma: belli, ricchi, famosi e una volta innamorati. Una volta sì, perché adesso sembra esserci solo tanto rancore. Ma lasciamo il Pupone e la conduttrice Mediaset per concentrarci sulla pop-star e l’ex calciatore del Barcellona. Le notizie ‘bomba’ (per la cronaca rosa, va da sé) sono due. Innanzitutto la cantante di fama mondiale ha lasciato Barcellona. Si vociferava già da qualche giorno, ma adesso è ufficiale. Shakira si è trasferita con i figli – Milan e Sasha – a Miami, oltreoceano. Tante le indiscrezioni che circolano al riguardo: c’è chi parla di un presunto nuovo compagno, per il quale avrebbe preso questa decisione. Ma c’è anche chi riporta di problemi di salute dei genitori di lei. Ad ogni modo, la scelta ormai è definitiva. Ne ha parlato lei stessa in un post pubblicato al primo mattino di oggi 3 aprile, ora italiana. “Mi sono stabilita a Barcellona per dare una stabilità ai miei figli, la stessa che ora cerchiamo in un altro angolo del mondo accanto alla famiglia, agli amici e al mare”, ha esordito Shakira. Poi ha scritto: “Oggi iniziamo un nuovo capitolo alla ricerca della loro felicità. Grazie a tutti quelli che hanno surfato con me così tante onde lì a Barcellona, la città in cui ho imparato che l’amicizia è sicuramente più lunga dell’amore. Grazie a tutti quelli che mi hanno incoraggiato, asciugato le mie lacrime, ispirato e fatto crescere. Grazie al mio pubblico spagnolo che mi ha sempre cullato con affetto e lealtà“. Infine ha concluso: “Per voi solo un arrivederci e, come diceva tante volte mio padre, ‘ci vediamo alle curve!'”. Poi una Instagram story in aereo: “A volte le cose non sono sempre come le sogniamo, a volte corriamo ma non arriviamo. Non dubitare mai che qui io ci sarò”.

Intanto Gerard Piqué è tornato a parlare di Shakira in un’intervista con lo streamer Gerard Romero. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore ha commentato negativamente le ultime uscite dell’ex compagna, che ha attaccato apertamente lui e la nuova fidanzata, la giovane Clara Chia Marti. “Sì, sì, tutto molto bello, le bordate che si tirano, tutto il mondo che ti applaude, che ti dice che sei la numero uno etc.”, ha sottolineato l’ex difensore spangolo: “Però nessuno pensa all’altra persona, a quella che riceve tanto disprezzo, alla sua salute mentale. Dove dobbiamo arrivare? Al punto che qualcuno si suicidi per poi dire ‘Ah, abbiamo esagerato’? Sono molto deluso di come va il mondo”. Quindi Piqué ha parlato dei fan di Shakira, giudicandoli negativamente: “Tu non sai cosa mi è arrivato addosso sui social dai suoi fan. – le parole dell’imprenditore e dirigente sportivo -. Cose incredibili, assurde, minacce di morte. Non m’importa nulla, davvero, zero. Sono degli sconosciuti che non hanno una vita. Che importanza devi dare loro? Zero. Non li incontrerai mai nella tua vita, sono delle specie di robot, non possono condizionarti”. Infine ha concluso: “Bisogna dare valore alle cose importanti, non a questo tipo di reazioni. A me sinceramente non me ne frega nulla”.