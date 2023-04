Nicole Kidman e Tom Cruise sono stati sposati per 10 anni. Durante la loro storia d’amore, i due hanno dovuto affrontare il dramma della perdita di un figlio a causa di una gravidanza extrauterina. Dopo il triste evento, la coppia ha scelto di adottare due bambini, Bella e Connor Cruise. Dopo la separazione, a quanto pare finita in modo burrascoso, Tom e Nicole hanno ottenuto l’affidamento congiunto dei figli, che tuttavia hanno scelto di restare con il padre.

Di recente la stessa Nicole Kidman aveva parlato della controversa decisione dei figli di seguire il padre nella scelta di unirsi alla c hiesa di Scientology, dichiarando di sostenere pienamente i figli nelle loro scelte, anche se averli distanti non è affatto facile: “Sono adulti. Sono in grado di prendere le proprie decisioni. Hanno scelto di entrare in Scientology e come madre, è mio compito amarli”.

La figlia maggiore Bella, ormai trentenne, si è sposata e attualmente vive a Londra con il marito Max Parker, dove ha deciso di trascorrere una vita lontana dai social e dai media. Raramente la donna si è mostrata ad eventi mondani con i genitori, preferendo mantenere il più possibile l’anonimato.

Tuttavia, poco tempo fa ha pubblicato una storia per festeggiare il nuovo cambio di look, rivelando il grande cambiamento che ha fatto da quando era solo una bambina. Nella storia la donna ringrazia l’hair-stylist che ha curato il suo nuovo taglio. “I capelli di @craphairclub mi stanno nuovamente dando tanta gioia. Grazie”, ha scritto Bella nella foto postata.