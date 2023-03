La polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato quattro persone ritenute autrici della truffa da oltre un milione di euro a un’anziana ereditiera. L’episodio è avvenuto lo scorso 10 gennaio proprio nel capoluogo lombardo, ma le due donne e i due uomini arrestati sono tutti “trasfertisti” provenienti da Napoli. La vittima è stata contattata da un finto avvocato che le aveva comunicato il coinvolgimento del figlio in un incidente stradale, spiegandole che per evitare l’arresto avrebbe dovuto pagare una cauzione di circa 12.700 euro in contanti. A quel punto è intervenuto nella conversazione un complice che si è presentato come maresciallo per dare credibilità al racconto. Assieme sono riusciti a convincere la donna a consegnare a una terza persona 3.500 euro in contanti, gioielli e lingotti d’oro per un valore di oltre un milione e 600 mila euro. Tutto portato via in un trolley. Fondamentale per l’indagine l’analisi dei tabulati e delle telecamere.