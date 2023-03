Le dichiarazioni di Kim Min-Jae hanno creato non poco malcontento tra i tifosi della Corea del Sud. Dopo la sconfitta contro l’Uruguay per 2 a 1, il difensore del Napoli è stato criticato per le sue affermazioni: “Sono stanco, per il momento voglio concentrarmi solo sul mio club, piuttosto che sulla Nazionale. Non ho altro da dire adesso”. Kim si è poi scusato con un lungo post su Instagram, sottolineando come non volesse mancare di rispetto ai tifosi: “Mi dispiace, le mie parole sono state travisate. Mi dispiace se le mie parole hanno ferito qualcuno. Sono un giocatore rappresentativo di questa nazionale e non l’ho mai data per scontata, anche quando non ero al meglio fisicamente o quando ho dovuto attraversare il mondo in viaggio per rispondere a una convocazione”.

Kim ha poi spiegato la ragione della sua frase: “Sono crollato mentalmente e ho avuto uno sfogo. Mi scuso ancora e chiedo ai tifosi di sostenerci sempre”. In effetti, la stanchezza del difensore azzurro è legittima, dato che in campionato è stato risparmiato solo una volta, con 26 partite disputate su 27 e 8 presenze su 8 in Champions League. Il coreano è il leader della sua Nazionale e uno degli uomini chiave del club partenopeo. Questo lo obbliga ad assumere determinate responsabilità, in campo e fuori. Ora anche Luciano Spalletti è avvisato: il suo difensore potrebbe aver bisogno di un po’ di riposo.