La Fifa ha deciso che i Mondiali under 20 del 2023 non si giocheranno più in Indonesia. L’incontro tra il presidente della Federcalcio indonesiana Erick Thohir e il numero uno della Fifa Gianni Infantino ha portato all’annuncio da parte dell’organo di governo del calcio mondiale. La decisione è arrivata in seguito alla posizione presa dall’Indonesia nei confronti di Israele, contro cui non vorrebbe giocare per motivi politici, e che ha già portato ad annullare il sorteggio della manifestazione previsto inizialmente per il 31 marzo.

È proprio la Fifa ad aver comunicato la notizia: “A seguito dell’incontro di oggi tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e il suo omologo della Federazione calcistica indonesiana (PSSI), Erik Thohir, la Fifa ha deciso di ritirare l’Indonesia come paese ospitante della Coppa del Mondo U-20 del 2023 a causa delle circostanze attuali”, e sulla nuova sede del torneo aggiunge: “Il nuovo paese ospitante sarà annunciato il prima possibile, anche se le date del torneo rimangono invariate per il momento. Eventuali sanzioni per il PSSI saranno determinate in un secondo momento”.

La Federazione dichiara che la decisione non lede i rapporti di collaborazione con la Federcalcio indonesiana: “La Fifa desidera sottolineare che, nonostante la decisione presa, rimane impegnata ad aiutare il PSSI, in stretta collaborazione con il governo del presidente Widodo, a portare avanti il processo di trasformazione del calcio nazionale dopo la tragedia dell’ottobre 2022. I membri delle varie squadre Fifa rimarranno in Indonesia per i prossimi mesi e assisteranno il PSSI se necessario sotto la guida del presidente Thohir“. A presto nuovi aggiornamenti: “La data di un nuovo incontro tra il presidente della Fifa e il presidente del PSSI sarà concordata a breve”, conclude la Fifa.