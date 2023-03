La Georgia di Khvicha Kvaratskhelia lotta ma ottiene solo un punto contro la Norvegia. La stella del Napoli ha sfiorato il gol in più occasioni: date le sublimi prestazioni a cui ci ha abituati il goegiano, fa notizia che la stella del Napoli non è presente sul tabellino del match. Nessun gol e nessun assist. È anche vero che i compagni hanno sprecato un po’ di occasioni create da Kvara, il quale si è dimostrato il leader indiscusso di questa Nazionale. Il simbolo del match è stato il ruggito in seguito ad un tiro terminato fuori di poco: dopo l’1 a 0 segnato dai norvegesi con Sorloth, alla fine del primo tempo, Kvaratskhelia tira fuori di poco e poi incita con grande furore il popolo della Batumi Arena. Nella ripresa arriva l’1-1 al minuto ’60 con la rete di Mikautadze: con un Kvara così, la Georgia sogna la prima qualificazione nella storia georgiana a un campionato Europeo.