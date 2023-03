È diventata una canzone, ha dato il nome a una via, è finita su tazze, magliette e altri svariati gadget venduti in tutta l’Argentina. La frase “Que miras, bobo?” (Cosa guardi, scemo?) pronunciata da Leo Messi nei confronti di Wout Weghorst dopo la vittoria dell’Argentina ai rigori contro l’Olanda è diventata il tormentone per eccellenza degli ultimi mondiali in Qatar. Ora il documentario realizzato dalla Fifa sulla Coppa del Mondo svela cosa è successo poco prima che Messi si lasciasse sfuggire quella frase mentre stava conducendo un’intervista con la televisione Tyc Sports.

Nelle immagini si vede l’olandese Weghorst camminare abbracciato all’argentino Rodrigo De Paul, a testimonianza di un clima comunque disteso nonostante le grandi polemiche in campo e la tensione per un match deciso ai calci di rigore. Weghorst guarda una prima volta Messi e prova a salutarlo, ma la Pulce lo ignora. Allora l’attaccante continua a discutere con altri due calciatori dell’Albiceleste, Lautaro Martinez e Lisandro Martínez. Si vede però che tra una frase e l’altra continua a fissare Messi, che a un certo interrompe l’intervista e pronuncia la frase diventata epica. Evidentemente però, in base alle immagini della Fifa, dietro a quello screzio c’era una tensione tra Weghorst e Messi nata sul terreno di gioco.