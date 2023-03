Ha minacciato di far esplodere una bomba, ma nello zaino non aveva alcun ordigno: è successo alle 12.30 di lunedì 28 marzo, nella sede di piazza Duomo della storica banca Cesare Ponti, a Milano. Il rapinatore improvvisato è entrato e ha intimato prima a un cassiere e poi al direttore di consegnargli l’incasso, dicendo di essere pronto a far esplodere la bomba.

È stato fermato dall’intervento del direttore della banca: grazie a uno stratagemma è riuscito ad avvertire una pattuglia di carabinieri in moto di passaggio. I militari sono quindi entrati e hanno bloccato il 65enne.

L’uomo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è originario di Reggio Calabria, e avrebbe altri precedenti specifici. Per il momento è finito a San Vittore, con l’accusa di tentata rapina.