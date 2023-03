Un bello spazio quello dedicato al ricordo di Paolo Limiti durante la puntata di Domenica In del 26 marzo. A parlare dello scomparso autore e conduttore anche la ex moglie Justine Mattera: “Io volevo dei figli e lui diceva ‘io non posso fare il papà-nonno, non fa per me’, allora a quel punto ci siamo separati di comune accordo, siamo rimasti sempre molto amici, sempre molto legati. Mi mancano i suoi consigli e le sue battute”. Il matrimonio tra i due è durato dal 2000 al 2002, Mattera aveva ventinove anni e Limiti più di sessanta. Sempre durante lo spazio dedicato al paroliere scomparso, Mara Venier ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa: “Voglio dire un’ultima cosa. Ai funerali di Paolo Limiti c’erano pochissime persone del mondo dello spettacolo. Posso dire? Una vergogna!”. Giovanna Nocetti ha ricordato che Venier era presente e la conduttrice ha chiosato: “Gli volevo bene“. In studio anche Manuela Villa, Iva Zanicchi, Gigi Finizio.