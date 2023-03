FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano.

Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 20/3 al 26/3/2023

Negli ultimi quindici giorni è aumentata la percentuale di elettori che alle prossime elezioni politiche si asterrebbe o che oggi non è ancora in grado di scegliere. Di conseguenza cala il consenso per tutti i partiti tranne uno: il Partito Democratico.

Fratelli d’Italia, sempre in vetta, perde mezzo punto percentuale, portandosi al 29,1% (il suo dato più basso è il 27,1% di Emg). Il Movimento5stelle subisce ancora una flessione raggiungendo quota 15,6%, cioè il risultato dello scorso 25 settembre. Sia per FdI che per il M5S quindi la tendenza è a sfavore da qualche settimana e al momento è un po’ difficile capire come evolverà la situazione per loro.

L’altro grande partito italiano, il Pd, come detto riguadagna ancora terreno sfiorando il 20% ed è l’unico con trend positivo.

Sulla repentina e imprevista risalita dei Dem nei sondaggi ci siamo già espressi, resta il fatto che la tendenza sembra condivisa da tutti gli Istituti (per Noto il Pd è addirittura al 21%).

Intanto vanno giù la Lega (8,6%, -0,4), il TerzoPolo (7,4%, -0,3) e via via tutti gli altri con Forza Italia al 6,9%, AVS al 3,2% e +Europa al 2,1%.

Fonte: Swg, Emg, Quorum, Tecnè, Noto, Demopolis, Ixé