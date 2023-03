“Sto per andare a sensibilizzare le persone in coda davanti al pop-up di Shein, quindi ho stampato dei manifesti in cui si vedono le foto dei cimiteri dei capi fast fashion e dei dipendenti di Shein sfruttati. Cercherò di entrare e di appiccicare queste foto”. Federico Ostuni, in arte Barone Ostu, realizza capi vintage a Torino e oggi ha fatto un flash mob contro lo store temporaneo di Shein. “Sono contro Shein perché ha dato questo nome dell’ultra fast fashion, che sta influenzando tutti i tipi di settori del mondo della produzione. L’industria della moda è la seconda più inquinante al mondo e dobbiamo iniziare a fare qualcosa adesso. Io sono il Barone Ostu, creo capi di abbigliamento partendo da basi vintage, modificate e rivendute a prezzi bassi e accessibili”.