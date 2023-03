Gabriele Corsi, oltre a macinare ottimi ascolti sul canale Nove con “Don’t Forget The Lyrics – Stai sul pezzo“, anche quest’anno sarà presente a Eurovision per commentare per la Rai il grande evento. Con lui non ci sarà più Cristiano Malgioglio, impegnato come giudice al Serale di “Amici di Maria De Filippi” la cui finale, stando all’attuale programmazione, “cade” proprio il 13 maggio. “Al mio fianco avrò un’altra persona – rivela in anteprima al talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti – e lo svelerò martedì prossimo in seconda serata a ‘Stasera c’è Cattelan‘ su Rai2″.

