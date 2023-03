Cosa sta succedendo ad Alessia Marcuzzi? Nelle scorse ore la conduttrice ha pubblicato questa storia su Instagram in cui si mostra sdraiata sul letto in compagnia del suo amato barboncino Brownie: “Andiamo a fare la pappa? Prima, però, mi fai due coccoline perché la mamma non sta molto bene”, dice rivolta al cagnolino. Quindi scrive: “Ma le mie orecchie fucsia?“. In effetti, nel breve filmato le sue orecchie appaiono particolarmente rosse, forse proprio a causa del malessere che la affligge.