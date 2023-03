Chi è la pecora nera che ha messo tutti in subbuglio, rischiando di mandare a monte un programma prima ancora di partire? Non si sa, l’unico indizio riportato dalla rivista NuovoTv, è che si tratterebbe di un cantante campano che “veste casual”. Il motivo di tanto caos sarebbe dovuto a una problema che renderebbe molto difficile la convivenza tra l’uomo e gli altri concorrenti. Come è possibile leggere nell’articolo, infatti: “Ha un problema serio il famoso cantante campano. Non riesce a contenere la sudorazione e l’odore, più che la fama, lo precede. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente. Di recente lo avevano contattato per un reality show, ma gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual”. Chi è dunque, il (non) concorrente misterioso? Quale sarebbe il reality di cui si parla nella rivista? Molti ipotizzano possa trattarsi della nuova edizione dell’Isola dei famosi, che andrà in onda a partire dal 17 aprile su Canale 5.