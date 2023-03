Nuovo intrigo a Palazzo. Con tradimenti e contro-tradimenti degni dei gossip più pepati. Il protagonista che svetta fra tutti i membri della Royal House per le insinuazioni su presunte nuove fiamme? E’ ancora lui: Re Carlo III. Questa volta si sarebbe invaghito di Elizabeth Debicki, molto più giovane di lui. Chi è Elisabeth? Australiana, è una delle sosia della principessa Lady D. ed è anche l’attrice che la incarna nella nota serie “The Crown”. Irresistibile per il Re non solo per la sua somiglianza con la moglie tragicamente scomparsa ma anche per la differenza di età.

A rivelare l’altarino fra Carlo ed Elisabeth è il magazine tedesco In Touch, che racconta di un intreccio di seduzioni in famiglia piuttosto intricato. Una serie di azioni e reazioni che non risparmierebbero neppure la regina consorte Camilla. Anzi, sarebbe stata proprio lei la prima a vivere una distrazione sentimentale, un’attenzione speciale verso un altro uomo. Chi? Il suo ex marito Andrew Parker Bowles. Pronto ad accoglierla nel difficile momento degli attacchi di Harry, sferrati dalle pagine del suo libro autobiografico “Spare”, è diventato per la regina consorte la spalla su cui piangere e sfogarsi. Ma, da una confidenza all’altra, si può finire per ritrovarsi anche intimamente. Carlo, venuto a conoscenza del presunto tradimento a soli due mesi dall’incoronazione ufficiale di Camilla (il prossimo 6 maggio) avrebbe cercato anche lui una consolazione, più per vendetta che per affinità.

In realtà, secondo quanto riporta il giornale tedesco, fra Carlo ed Elisabeth sarebbe scattato un colpo di fulmine immediato. Una di quelle infatuazioni irresistibili già al primo sguardo. Stando alle indiscrezioni di Palazzo, il re avrebbe tramite i suoi collaboratori organizzato un incontro di lavoro con l’attrice e una volta vis a vis quel contatto professionale sarebbe sfociato in passione fisica. C’è chi dice infatti che la frequentazione di Camilla con il suo ex marito sarebbe stata proprio la reazione furibonda a questa “scappatella” di Re Carlo.

Il monarca inglese, da sempre incline a subire il fascino delle donne, recentemente ha fatto parlare di sé anche per un ritorno di fiamma per la cantante Barbara Streisand, che ha rappresentato una sua cotta giovanile e che lui stesso ha invitato all’incoronazione della consorte senza consultarsi con lei. Ora il colpo di fulmine con Elisabeth è il ritorno di una modalità di inizio relazione che ha riguardato proprio Carlo e Camilla. Era il 1970 quando a una partita di polo i due si sono innamorati. Subito. Ed è nata in men che non si dica quella relazione fra il futuro sovrano e la figlia di un ufficiale non vista di buon occhio dalla Regina Madre e dal Principe Filippo. Poi l’allontanamento fra i due li ha portati su altre strade sentimentali. Carlo si è arruolato nella Marina Militare e Camilla Shand ha conosciuto il futuro marito Andrew Parker Bowles. Infine la scelta (obbligata) di sposare Lady Diana, la moglie giusta per Carlo e per la Casa Reale, ha fatto il resto.

Ma quel matrimonio con Lady Diana non ha mai funzionato e la relazione fra Carlo e Camilla è ricominciata di nascosto per poi diventare ufficiale. Ci si chiede, quindi, come possa vacillare un’unione così forte e sofferta, voluta a tutti i costi contro ogni opportunità. Si tratta di voci o c’è davvero qualcosa di fondato in queste insinuazioni di corna e contro-corna reciproche? Ancora: il colpo di fulmine scattato fra il sovrano e la sosia attrice di Lady D. è una leggenda alimentata dal fantasma della principessa triste che continua a pesare sul loro legame?