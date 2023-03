Marco Zavattini, sceneggiatore e autore tv, si è spento a Roma questa mattina all’età di 88 anni. Molti sono i programmi di successo che portano la sua firma, fra questi ricordiamo ‘Porta a Porta‘ e ‘Domenica In‘.

La morte di Zavattini è stata comunicata sui social dal direttore di Rai 2 Massimo Liofredi. “Una persona buona e gentile, con cui si lavorava sempre bene. È stato un onore essere suo amico e aver potuto condividere con lui tante belle pagine di televisione”. A ricordarlo anche il Giornalista e conduttore Bruno Vespa: “Con lui scompare una delle figure più rappresentative nella storia di Porta a porta. È stato con noi fin dall’inizio e non è voluto mancare nemmeno nei periodi di difficoltà fisica con i suoi raffinati consigli per il mondo dello spettacolo e non solo. Ci stringiamo con tutto il nostro affetto alla moglie e ai figli”.