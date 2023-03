Heather Parisi sarà una delle protagoniste della puntata di Belve in onda su RaiDue il 14 marzo. L’infanzia difficile, con il papà “andato via quando avevo due anni. Mia madre non c’era mai, io facevo da mamma a mia sorella Tiffany”. Ma anche traumi dolorosi, dei quali Parisi sceglie di parlare col pubblico della seconda rete Rai: “Ho subìto violenza fisica, sessuale e psicologica e parlo di violenza fisica, sessuale, ma la cosa più brutta, per me, era la violenza psicologica. È molto complicato perché la gente vede ma non dice niente, ti dicono che sei una bugiarda“. La conduttrice Fagnani chiede se si stia riferendo a un ex compagno e Parisi nega. Ancora, Fagnani chiede come mai lo abbia protetto non dicendo mai il nome e Parisi risponde secca: “Non ho protetto lui, ho protetto me”. Poi la conduttrice chiede se la vita a Hong Kong sia dovuta a problemi finanziari: “No, mio marito non ha mai avuto problemi con la legge. Sì, ha chiuso una fabbrica, è spiacevole ma non è un reato. Non siamo scappati perché veniamo in Italia quando desideriamo, andiamo e torniamo, io sono sempre qui“. Ricordiamocche poco dopo la fine della registrazione, la Parisi è stata infatti raggiunta da un ufficiale giudiziario che l’ha costretta a sborsare una “somma ingente” come risarcimento di una condanna per diffamazione. A rivelarlo è stato Lucio Presta (qui la notizia).