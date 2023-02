C’è un nuovo amore nell’aria per Anna Tatangelo. In questi giorni la cantante è stata paparazzata a Parigi insieme al modello Mattia Narducci, di 10 anni più giovane di lei, che pare essere il suo nuovo compagno. Ad immortalare il momento è stata la rivista Chi che ha pubblicato in esclusiva gli scatti romantici. Nelle foto si vede Anna Tatangelo insieme al nuovo fidanzato nella sempre romantica capitale francese: i due sono stati fotografati mentre, mano nella mano, passeggiano per le vie del centro, teneramente abbracciati e più complici che mai. È la prima volta che i due vengono visti insieme. Ma chi è Mattia Narducci? Classe 1997, lavora come modello per diversi brand di moda (ha sfilato da Armani, Dolce e Gabbana, Brubello Cucinelli e Versace), diventandone in alcuni casi anche testimonial. Non poco tempo fa, Anna Tatangelo aveva interrotto la sua storia con il rapper Livio Cori.

