La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi era stata annunciata lo scorso 11 luglio all’agenzia Ansa. Mesi dopo vivono alla luce del sole nuove storie d’amore, rispettivamente con la flower designer Noemi Bocchi e con l’imprenditore Bastian Muller. Una storia, quest’ultima, ufficializzata dalla conduttrice Mediaset sabato scorso su Instagram. Dopo mesi di paparazzate e indizi, Blasi è uscita allo scoperto mostrandosi con il nuovo compagno, con tanto di bacio in primo piano.

Ilary dal giorno dell’annuncio della rottura con Totti non ha mai rilasciato dichiarazioni. Le parole, poche e pronunciate in rare occasioni, sono state affidate ai suoi legali. Nessuna intervista, nessun commento. Nelle scorse settimane Dagospia ha annunciato la sua partecipazione “Verissimo“, programma condotto dall’amica Silvia Toffanin. Una partecipazione dovuta, come accade per tutti i volti di rete, anche a logiche promozionali, per il reality “L’Isola dei Famosi” in partenza su Canale 5 lunedì 17 aprile. “Ma sarà anche l’occasione giusta per parlare (forse non tanto) della rottura con Francesco Totti e del nuovo amore con Bastian (cosa più probabile)”, fa sapere la testata diretta da Roberto D’Agostino.

In contemporanea il sito Che tv fa ha annunciato la partecipazione dell’ex campione giallorosso a “Belve” di Francesca Fagnani nell’ultima puntata in onda martedì 21 marzo, nello stesso programma dove era stata intervistata l’ex moglie la scorsa stagione. Una notizia che per ora, stando alle prime verifiche effettuata da FqMagazine, non troverebbe conferme. Intanto la separazione più attesa dell’anno continua a slittare. Blasi e Totti non solo non hanno raggiunto un accordo extragiudiziale sul mantenimento e l’affidamento dei tre figli, ma nemmeno sulla data d’inizio della causa sono riusciti a trovare la quadra. Domani, 14 marzo, la conduttrice e l’ex capitano della Roma si sarebbero dovuti trovare in un’aula del palazzo di giustizia civile. Ma, fa sapere Il Messaggero, così non sarà. Uno dei due, molto probabilmente Totti, ha chiesto e ottenuto uno slittamento. “Forse perché lui si è costituito in giudizio soltanto giovedì scorso, a cinque giorni dalla data di inizio della separazione giudiziale, e aveva bisogno di più tempo per preparare la sua difesa”, spiega il quotidiano romano. Oltre al tira e molla sulle date, i legali di Ilary, gli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, hanno depositato altri atti. Non è ancora chiaro se tra questi atti ci sia anche una richiesta di addebito o se, nel caso, verrà presentata in seguito dalla presentatrice dell’Isola dei famosi. Nell’attesa ha deciso di sistemare il suo profilo social, facendo sparire le immagini con l’ex marito.