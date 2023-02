Ilary Blasi è pronta a rilasciare la sua prima intervista dopo la rottura con Francesco Totti. Si è più volte ipotizzato dove, quando e come avrebbe parlato dando la propria versione dei fatti, ma finora mai un commento davanti alle telecamere. Come scrive Giuseppe Candela per Dagospia, Ilary, in occasione del ritorno da aprile della nuova edizione de L’isola dei famosi, “concederà la sua prima intervista all’amica Silvia Toffanin, a Verissimo ufficialmente per ragioni promozionali di rete“. Resterà quindi deluso chi sperava in una chiacchierata incentrata più che altro sulla storia più discussa dell’ultimo anno. Il giornalista fa sapere: “Ma sarà anche l’occasione giusta per parlare (forse non tanto) della rottura con Francesco Totti e del nuovo amore con Bastian (cosa più probabile)?”.