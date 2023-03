Ospite di Zona Bianca su Rete4 e nell’ambito di un approfondimento sulla storia di Gisella Cardia, all’anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla, la donna che sostiene di essere in contatto con la Madonna di Trevigiano, Alba Parietti ha raccontato una sua esperienza con quella che si era definita una “maga”: “Il punto su cui bisogna stare attenti è che nel momento esatto in cui ne parliamo di determinate cose, c’è qualcuno che sente… A me è successo con una maga. Mio figlio attraversava un momento particolare. Lei mi ha invitata dicendo che a mio figlio era stata fatta una maledizione. Io ero talmente debole che pur sapendo di essere fregata da questa persona, che le ho dato dei soldi”, il racconto della conduttrice. E ancora: “Ha lavorato di me con una manipolazione che ci sono cascata. La maggior parte delle persone va in questi luoghi per disperazione“. Insomma, un invito a stare in guardia anche e soprattutto nei momenti difficili quando si è particolarmente vulnerabili.