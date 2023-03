Ambra Angiolini ha un nuovo amore. A pubblicare le foto dell’attrice in compagnia del collega Andrea Bosca è il settimanale Diva e Donna: sul numero in edicola le foto, compresa quella di un bacio. Galeotto sarebbe stato il set della fiction sulla Protezione Civile girata a Stromboli. Giorni segnati da una forte polemica per via di un incendio che ha coinvolto l’area protetta. L’amore tra Angiolini e Bosca sarebbe a distanza, con lei che vive a Milano e lui a Roma. Tra i film interpretati dall’attore anche “Magnifica presenza” di Ozpetek. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2021, Bosca, a proposito del voler mettere su famiglia, dichiarava: “Quel desiderio l’ho sempre avuto, ma non basta volerlo per fartelo visualizzare davanti. Se c’è una cosa che ho capito di questi tempi è che molte cose non le governiamo con la volontà e restano fuori dal nostro controllo“.