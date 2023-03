Un pitone domestico di quattro metri è uscito dalla teca di casa, lasciata inavvertitamente aperta e ha trovato un pollo. Ovviamente lo ha mangiato. Peccato che se lo sia pappato insieme alla scatola di polistirolo, che gli è rimasta letteralmente sullo stomaco. Ecco quindi che i veterinari della clinica San Minianimal di Ponte a Egola (San Miniato) hanno dovuto estrarre la scatola dal giantesco rettile, che altrimenti sarebbe morto. “La nostra clinica si avvale di uno dei massimi esperti in animali non convenzionali, il dottor Daniele Petrini, che ha effettuato gli accertamenti e deciso di effettuare una gastroscopia con la quale il polistirolo è stato avvicinato alla cassa cranica e alla bocca e poi tolto con una pinza. Senza intervenire chirurgicamente”, le parole della dottoressa Sara Lelli, direttore sanitario della clinica, riportate da La Nazione. Cosa si intende per “animali non convezionali”? Con l’entrata in vigore del decreto 11 ottobre 2022, l’Italia ha fatto proprio l’elenco europeo delle specie considerabili come “animali da compagnia”. Il decreto riguarda la detenzione lecita. Dunque, sono da considerare da compagnia anche gli animali “non convenzionali” come i conigli, gli uccelli, gli anfibi e appunto, anche i rettili.