Ieri pomeriggio Gilles Rocca è stato ospite di Francesca Fialdini nel programma “Da Noi a Ruota Libera” su RaiUno. L’attore, durante l’intervista, ha voluto aggiornare il pubblico sulle condizioni di salute dell’amico Daniele Scardina. Il pugile 30enne è stato ricoverato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano dopo essersi sentito male al termine di un allenamento nella palestra di Buccinasco. Un dolore lancinante all’orecchio, poi ad una gamba, e poi la perdita dei sensi. Per questo motivo si è reso necessario un intervento d’urgenza alla testa in conseguenza di un’emorragia cerebrale. “Daniele sta respirando da solo, ma sta combattendo per la vita“, ha dichiarato commosso l’ex concorrente di Ballando con le stelle. E ancora: “Daniele è una persona con un cuore immenso, di grande generosità e carisma, non ha mai avuto la fame di apparire. Ora sta lottando per la vita. Io vado sempre cauto nel dire le cose: fino all’ultimo round non si può mai dire chi vince o chi perde. Io sono convinto che Daniele sia un campione e vincerà anche questa sfida. Io mi auguro di riabbracciarlo il prima possibile”. Parole che rincuorano circa il quadro clinico e seguono quanto già spiegato qualche giorno fa dal manager di Scardina, Alessandro Cherchi: “Daniele reagisce agli impulsi, ha mosso la lingua e il braccio. Le sue condizioni sono stazionarie ma sono migliorate ogni giorno da quando è entrato in ospedale. Ora dobbiamo entrare nella fase della pazienza”. Il pugile si trova in questo momento in coma indotto: “Ha reagito agli impulsi indotti dai medici e il suo encefalogramma va sempre meglio. Anche la TAC è risultata positiva. Al momento i test non hanno ancora evidenziato le possibili cause del malore ma ci sarà tempo per capirlo. Ora deve riposare bene prima di approcciarsi al risveglio”. Forza, Daniele!