“Su 95 giorni di lavoro sul set, almeno 50 erano scene di sesso“. Così Alessandro Borghi al Messaggero a proposito di Supersex, la nuova serie Netflix liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. E se non appena uscita la notizia per cui l’attore aveva accettato la parte c’era stata qualche polemica, lui non ha dubbi: “Perché ho accettato di interpretare Rocco Siffredi? Perché odio il bigottismo del nostro paese e interpretare Rocco mi pareva una grande idea per litigare con tutti”. Borghi, 35 anni, sarà il Siffredi adulto mentre Saul Nanni, 24 anni, il giovane pornodivo. Francesca Manieri, sceneggiatrice e scrittrice, spiega: “Di Rocco, anche quando fa il porno, ci interessa quello che gli succede dentro: per lui il sesso è una via di liberazione dal dolore (…). Il porno leva il sentimento, noi ce lo mettiamo”.