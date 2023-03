Secondo i rumors, Nicola Peltz vorrebbe una seconda cerimonia di nozze con il marito Brooklyn Beckham, una “giornata positiva e felice” dopo la prima “stressante dall’inizio alla fine”, a detta della neo sposina. L’attrice, 28 anni, figlia del miliardario Nelson Peltz, e il figlio di Victoria e David Beckham, 23 anni, si sono sposati nell’aprile dello scorso anno, con una festa di nozze costata alla coppia 3 milioni di sterline.

Secondo una fonte vicina ai due, “Nicola era tutt’altro che soddisfatta del matrimonio, e dell’accordo con i tre diversi wedding planners, e ora associa l’evento a litigi, problemi e tensioni“. E ancora: “Ha detto al marito di sentire che la vicenda ha avuto un impatto negativo sulla loro relazione, che si ripercuote tutt’oggi. Ha addirittura affermato di avere problemi a guardare le foto del matrimonio. Le fanno venire in mente solo ricordi drammatici, notando l’evidente tensione dei due”. Si parla quindi della possibilità di organizzare una nuovo matrimonio in occasione del loro primo anniversario. A quanto pare Nicola avrebbe intenzione di ricreare la giornata “originale”, ma con un vestito nuovo (più sontuoso del primo), nuove foto e un nuovo evento.

Dunque, se all’apparenza il matrimonio tra la figlia del miliardario con il figlio dell’icona sportiva è parso “da sogno”, per i festeggiati si è trattato “di un vero e proprio incubo”. E non solo, pare che il dietro le quinte sia stato così caotico che persino il padre della sposa lo ha definito uno “spettacolo di merda”. L’uomo d’affari ha addirittura deciso, lo scorso aprile, di intentare una causa nei confronti delle wedding planner Nicole Braghin e Arianna Grijalba, con l’obiettivo di riavere indietro il suo deposito da 132.000 sterline. Il signor Peltz, afferma che le due sono state licenziate poche settimane prima dello stravagante matrimonio i tre giorni nella villa di famiglia da 76 milioni di sterline a Palm Beach, in Florida.

Dal canto loro, Braghin e Grijalba si sono dette “sconvolte” dalla notizia, e hanno definendo il signor Peltz un “bully billionaire”, ovvero un “miliardario bullo”, presentando poi un contro-reclamo in un tribunale di Miami per violazione del contratto e “interferenza” nell’accordo. Hanno anche citato in giudizio la sposa Nicola, sua madre Claudia e la wedding designer Rishi Patel per danni di almeno 41.000 sterline più i costi, che potrebbero ammontare a centinaia di migliaia di sterline. La loro agenzia, la Plan Design Events, è stata assunta nel febbraio 2022, appena sei settimane prima del sontuoso matrimonio, subentrando al primo wedding planners Preston Bailey, un’icona del settore con molti matrimoni vip alle spalle, che si sarebbe tirato indietro dopo un anno di lavoro, di comune accordo con la coppia, perché “oberato di lavoro”. Ma le povere malcapitate che lo hanno sostituito, hanno affermato che la situazione era così caotica (con più liste di invitati e una sposa presumibilmente “troppo impegnata” per parlare al telefono) che le cose sono precipitate rapidamente. Cosa, a quanto pare, confermata dagli atti del tribunale, che conterrebbero centinaia di messaggi di WhatsApp e di e-mail che mostrerebbero che gli elenchi degli invitati erano incompleti, l’organizzazione del viaggio non era stata presa e anche i fiori e la torta dovevano ancora essere sistemati. Anche parrucchieri, truccatori, fotografi e videografi non erano stati ancora confermati.

Come ciliegina sulla torta, l’insider ha anche affermato che la seconda cerimonia potrebbe essere un’occasione per l’attrice di ricucire i rapporti con la suocera Victoria. Pare infatti che fra le due non scorra buon sangue, con evidenti tensioni nate dopo che Nicola aveva scelto di non indossare uno dei modelli dell’ex Spice Girl per il giorno del suo matrimonio. Nicola ha però negato, dichiarando al Sunday Times: “Non è una faida! Continuo a vedere ovunque quella parola, ‘faida, faida, faida’! Non presto attenzione a tutto questo… se lo facessi, impazzirei! […]Penso che tutto sia iniziato, e l’ho già detto prima, perché ho finito per non indossare l’abito da sposa di Victoria, ma la verità è che volevo davvero indossarlo. Ho pensato che fosse così bello che la mamma di Brooklyn l’avesse creato per me! Ed ero davvero entusiasta all’idea di metterlo! Ma alla fine non l’ho fatto”.