A mesi di distanza, si torna a parlare di “#spitgate”, nome attribuito alla controversia nata lo scorso settembre 2022, quando il popolo del web iniziò a commentare un filmato della Mostra del Cinema di Venezia in cui il cantante e attore Harry Styles, sedendosi accanto a Chris Pine, sembrava aver sputato addosso al co-protagonista del film “Don’t Worry Darling”. Adesso, è lo stesso Pine a tornare a parlare della faccenda, per mettere a tacere una volta per tutte i pettegolezzi sul “fattaccio”.

“Harry non mi ha sputato addosso”, ha dichiarato l’attore di “Star Trek” in un’intervista su TikTok pubblicata lo scorso mercoledì. “Lui è un ragazzo molto, molto gentile. Ma ammetto che [dal filmato] sembri davvero che Harry lo stia facendo!”. In passato la stessa regista di “Don’t Worry Darling”, Olivia Wilde, si era espressa in merito, negando l’accaduto e aggiungendo che il video virale era “un perfetto esempio di persone in cerca di un dramma ovunque sia possibile” , un chiaro riferimento alle narrazioni fantasiose emerse sulla produzione del film e sulla successiva promozione.

L’attore di “Star Trek”, andando avanti con l’intervista, ha quindi ricostruito l’accaduto, spiegando che Styles si sarebbe chinato verso di lui per dire: “Sono solo parole, vero?” Il commento, secondo Pine, riguardava una chiacchierata che il cast di “Don’t Worry Darling” avrebbe avuto riguardo all’imminente confronto con i media durante la promozione del film, motivo della loro presenza a Venezia all’epoca. Lo stesso Styles aveva scherzato sull’incidente durante uno dei suoi concerti. Insomma, questione archiviata definitivamente: fra Harry e Chris va tutto a gonfie vele.