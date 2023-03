In una recente intervista, Mara Venier aveva ammesso di sentire la necessità di ritagliarsi un po’ di spazio dal lavoro per trascorrere più tempo con la famiglia: detto fatto, in questi giorni è volata a Parigi per godersi qualche momento di vacanza a Disneyland Paris con il suo nipotino. Come sempre, la conduttrice ha condiviso il momento sui social, pubblicando un post che la ritrae nel ruolo di nonna insieme al bimbo: “Finalmente con il mio Iaio a Disneylandparis… che gioia. Ci voleva“, ha scritto entusiasta nella didascalia del post. Ma, immancabilmente, è arrivato il commento di uno dei ‘tanti leoni da tastiera’: “La fortuna di far parte del mondo dello spettacolo… tanta visibilità e tanti tanti soldi! Così va la vita! C’è chi studia una vita e neanche in un anno, riesce a guadagnare quello che questa gente guadagna in un giorno. E pensare che 50 anni fa chi lavorava in questo mondo faceva non dico la fame, ma quasi”, ha scritto l’utente. Ma non si è fatta attendere la replica lapidaria di Mara Venier che non ha lasciato che questa cattiveria gratuita le guastasse la giornata: “Mi scusi ma le sembra un commento da fare sotto un post dove pubblico una foto con il mio nipotino… Ma perché non va a rompere i co***ioni da un’altra parte gentile signora?“.

