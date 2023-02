Tante volte Mara Venier si è detta pronta a lasciare la conduzione di Domenica In ma poi, puntualmente, la passione per il suo lavoro e l’amore del pubblico hanno sempre avuto la meglio. Questa volta, però, “Zia Mara” sembrerebbe star valutando più attentamente l’ipotesi di lasciare il programma domenicale per dedicarsi alla famiglia. “Non sto pensando di ritirarmi dalla tv ma solo di smettere di condurre Domenica In, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno”, ha ammesso Venier in un’intervista al settimanale Di Più. Quindi, Mara ha spiegato che ad incidere sulla sua decisione è il parere del suo amato marito, Nicola Carraro: “L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare ‘Ha ragione Nicola’, forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda”. Nell’attesa della sua decisione, domani – domenica 19 febbraio – la ritroveremo come sempre in diretta dalle 14 su Rai 1 con una nuova puntata di Domenica In, appunto.