Dei no così pesanti nessuno se li sarebbe aspettati. Il cerimoniale di Buckingham Palace è al lavoro da mesi affinché l’incoronazione di Re Carlo III, prevista il 6 maggio prossimo a Londra, sia una macchina perfetta ma non mancano gli intoppi. In attesa di capire se Harry e Meghan ci saranno –le quotazioni sono più che mai fluttuanti, specie dopo la notizia dello sfratto da Frogmore Cottage voluto dal Sovrano in persona -, cominciano a trapelare i nomi degli artisti che si esibiranno il giorno dopo, sul palco del maxi-concerto al Castello di Windsor. La notizia è che molte star della musica britannica (e non solo) hanno cortesemente declinato l’invito. E non si tratta di cantanti qualunque, ma di vere e proprie celebrità globali.

IL “NO GRAZIE” DI ED SHEERAN E ADELE A RE CARLO – Il primo a rifiutare l’ingaggio che per molti vale quanto una carriera intera è stato Ed Sheeran, che appena un anno fa si era invece esibito davanti a Buckingham Palace per il Giubilo di Platino della Regina. Ma il suo no non è uno sgarbo al Sovrano, va detto: semplicemente la pop star ha in agenda una serie di concerti in America e il giorno prima dell’incoronazione è atteso in Texas, dunque, per lui sarebbe impossibile raggiungere Londra in tempo per l’esibizione. Niente da fare anche per Adele, la quale però non motivato (almeno pubblicamente) il suo forfait all’evento che sarà visto da alcuni miliardi di spettatori nel mondo. Una serie di impegni professionali ha spinto a rifiutare l’invito anche all’icona della musica britannica, Elton John, e il suo diniego per altro è stato molto apprezzato dai fan, che non hanno dimenticato il profondo legame tra lui e la principessa Lady Diana. “Immaginate se Sir Elton avesse accettato decidendo di cantare Candle in the Wind”, hanno commentato su Twitter alcuni utenti riferendosi alla canzone che Elton John dedicò alla principessa il giorno del suo funerale. Il 7 maggio sul palco non saliranno neppure Harry Styles e le Spice Girls: per l’ennesima volta, le speranze di una reunion sono svanite nel nulla.

KYLIE MINOGUE E LIONE RICHIE ALL’INCORONAZIONE – A proposito di reunion, è invece probabile che il pubblico assista a quella dei Take That, molto legati alla Royal Family. Ma senza Robbie Williams, il quale potrebbe accettare l’invito ma a patto di esibirsi da solo. Gli unici nomi certi (e di peso) per ora sono due: hanno già detto sì Kylie Minogue e Lionel Richie, che proporranno ovviamente alcuni dei brani più iconici delle loro carriere. La lista completa degli artisti verrà diffusa nelle prossime settimane e chissà che non ci siano delle sorprese inaspettate. Ma questa volta positive.