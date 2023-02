Sono diventate 64 le vittime del naufragio di Steccato di Cutro (Crotone). Altri corpi questa mattina sono stati recuperati nel corso delle ricerche dei dispersi. Il cadavere di un uomo è stato trovato sulla spiaggia ad alcune centinaia di metri dal luogo del disastro. Un’altra salma è stata individuata in mare, a circa 400 metri dalla riva, da una motovedetta della Guardia costiera ed il terzo a Le Castella, a 3,5 miglia marine dal luogo dell’incidente. Altri due cadaveri sono stati recuperati sulla spiaggia.

Le persone salavate sono 81, di cui 59 alloggiate nel Centro di accoglienza per richiedenti asilo. Ventidue le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche. “I sei minori ricoverati in ospedale hanno meno di 12 anni” ha fatto sapere Medici senza frontiere. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte le ricerche in mare dei dispersi del naufragio Capitaneria di porto di Crotone, Guardia di finanza e Vigili del fuoco sono al lavoro da ieri. Dalle 6 sono entrati in azione i sommozzatori della Guardia costiera e anche l’elicottero della Capitaneria di porto. Intanto altre due persone sarebbero state fermate, secondo indiscrezioni raccolte in ambienti giudiziari, con l’accusa di essere stati gli scafisti dell’imbarcazione che ieri mattina si è infranta contro una secca davanti la costa di Cutro a poco più di 100 metri dalla riva. Quindi al momento sono tre gli uomini sospettati di aver condotto il barcone di legno si è spezzato e frantumato con la conseguente caduta in mare dei migranti che si trovavano a bordo. Tra le vittime molti bambini, almeno 14 i minori, ed è imprecisato il numero di dispersi. Ottanta le persone che si sono salvate.

Tra le vittime più giovani due gemellini di pochi anni ed un piccolo di mesi. Tra gli adulti 21 donne e 26 uomini. Intere famiglie spazzate via dalle onde. Per 22 persone si è reso necessario il trasporto in ospedale ed uno è in prognosi riservata in terapia intensiva. La Procura della Repubblica ha avviato un’inchiesta per ricostruire la dinamica della tragedia, ipotizzando i reati di omicidio e disastro colposi e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Quello che si è presentato agli occhi dei soccorritori è stato uno spettacolo agghiacciante. Cadaveri che galleggiavano ovunque. “Quando siamo arrivati nel punto del naufragio – ha raccontato Laura De Paoli, medico della Fondazione Cisom Cavalieri di Malta – abbiamo visto decine di cadaveri che galleggiavano ovunque. Ad un certo punto abbiamo visto due uomini che tenevano in alto un bambino. Siamo riusciti a recuperali, erano il fratello e lo zio del bambino che, però, era senza vita. Abbiamo provato a rianimarlo, ma aveva i polmoni pieni d’acqua e non ce l’ha fatta. Abbiamo saputo poi che aveva appena 7 anni”. Il barcone, partito quattro giorni fa da Izmir, in Turchia, con un carico di cittadini iracheni, iraniani, afghani e siriani, era stato individuato nella serata di sabato da un aereo del servizio Frontex. Dal porto di Crotone hanno preso il mare due unità della Guardia di finanza, ma le pessime condizioni – con mare forza 3-4 – hanno obbligato gli equipaggi a rientrare. Ma sul punto ieri un ex funzionario di polizia a Non è L’Arena ha dichiarato: “Non è vero che con quel mare non si potevano salvare”. Il Viminale ha minacciato querela.