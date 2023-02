Naufragio all’alba al largo di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da Crotone. Il barcone a bordo del quale numerosi migranti stavano affrontando il viaggio verso l’Italia si è spezzato a causa del mare agitato: almeno 43 le vittime accertante tra cui anche bambini, ma il numero dei decessi rischia di salire. Erano circa 180 i migranti ammassati sul vecchio peschereccio che non ha retto al moto ondoso spezzandosi e facendo cadere nel mare in tempesta chi vi era a bordo, ma c’è chi parla di 250 persone a bordo. Per questo si temono oltre 100 vittime e non è chiaro quanti possano essere i dispersi, settanta o anche il doppio.

La Prefettura di Crotone fa sapere che ad ora sono 80 le persone tratte in salvo da Polizia e Guardia costiera, mentre continuano le ricerche di altri sopravvissuti. Una motovedetta ed un elicottero della Guardia costiera stanno perlustrando il tratto di mare antistante Steccato di Cutro alla ricerca di eventuali superstiti. I soccorritori, tuttavia, ritengono improbabile che ci possano essere ancora delle persone vive in mare. La ricerca, quindi, è finalizzata più al recupero di cadaveri. Alle operazioni partecipano anche i Vigili del fuoco con gommoni e moto d’acqua.

Ventuno tra le persone salvate sono state portate nel pronto soccorso dell’ospedale di Crotone, mentre gli altri sono ancora sul posto in attesa di essere trasferiti al Cara di Isola Capo Rizzuto, a pochi chilometri dal luogo della tragedia. Le vittime provengono da Iraq, Iran, Afghanistan e Siria. I migranti erano a bordo di un caicco, un grosso barcone di legno. L’imbarcazione, però, non ha retto alla forza del mare, oggi particolarmente mosso, e si è spaccata a pochi metri dalla costa. I resti adesso sono sparsi sulla battigia per un centinaio di metri.

L’ennesima tragedia del mare ha innescato un confronto durissimo tra governo e ong.

I soccorsi e il mare che continua a restituire corpi – I superstiti sono stati soccorsi e rifocillati dal personale del 118 e della Croce rossa: ai soccorritori hanno raccontato che a bordo dell’imbarcazione sarebbero stati addirittura in 250. Tra le vittime ci sono anche un bambino di 7 anni, un altro di 3 anni e un neonato, come ha riferito un responsabile della Croce rossa italiana al Corriere della Sera. “Il mare continua a restituire corpi. Tra le vittime ci sono donne e bambini. È qualcosa che non si vorrebbe mai vedere”, ha detto all’Adnkronos Antonio Ceraso sindaco di Cutro, il comune dove è avvenuto il naufragio. “Si vedono i resti del barcone su 200-300 metri di costa”, ha aggiunto. Tra le difficoltà dei soccorritori anche il fatto che i superstiti non parlino neanche inglese.

La Guardia Costiera, da questa notte, è impegnata lungo le coste del crotonese. La Guardia Costiera di Reggio, che sta coordinando le attività di ricerca e soccorso in mare, ha inviato in zona due motovedette SAR classe 300, provenienti da Crotone e Roccella Jonica, e un elicottero AW 139 dalla base aerea di Catania. Le condizioni meteo in zona sono particolarmente avverse. Le ricerche proseguiranno nelle prossime ore anche con l’impiego di un team di sub della Guardia Costiera di Messina, nonché con mezzi aeronavali delle forze di Polizia che opereranno sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Reggio Calabria.

L’allarme – È stata una telefonata giunta verso le 4 al reparto operativo aeronavale della Guardia di finanzia di Vibo Valentia a fare scattare l’allarme. Nella telefonata non sono state fornite notizie dell’incidente a causa di un inglese poco comprensibile di colui che ha chiamato. Gli operatori della centrale operativa, tuttavia, hanno intuito che potesse essere successo qualcosa ed hanno allertato le forze dell’ordine di Crotone.